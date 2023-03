Les ventes de vélos en Inde en février grimpent grâce à la demande pour les mariages et à la réduction de la pénurie de puces.

Les ventes intérieures de deux-roues, qui sont un indicateur de la santé financière de l'économie rurale indienne et de la demande dans le plus grand segment de consommation du pays, vaguement défini comme les ménages à revenu moyen inférieur, ont connu une croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente.

Les analystes s'attendaient à une hausse des ventes de deux-roues domestiques, tirée par la demande liée à la saison des mariages et par une atténuation de la pénurie de puces.

TVS Motor Co Ltd a affiché la plus forte croissance des ventes domestiques à environ 28%, tandis que Bajaj Auto Ltd a augmenté de 24,7% et Hero MotoCorp Ltd de plus de 15%.

Bajaj n'a pas répondu aux attentes des analystes d'Emkay Global et de Nomura, qui tablaient respectivement sur un bond de 45 % et 43 % des ventes intérieures, tandis que Hero et TVS ont dépassé les estimations des courtiers.

Cependant, les volumes mensuels totaux de Bajaj et TVS Motors ont été tirés par la faiblesse des exportations, le journal Economic Times ayant rapporté que Bajaj envisageait de réduire sa production.

La volatilité des économies du Nigeria, d'autres nations africaines et des pays d'Amérique latine a nui aux exportations des fabricants indiens de motos.

Dans le segment des véhicules de tourisme (VP), le leader du marché, Maruti Suzuki India Ltd, a enregistré une hausse des ventes de 10,1 %, tandis que Tata Motors Ltd a progressé de 7,4 %.

La demande de gros véhicules utilitaires, populaires et plus chers, est restée forte, les volumes ayant augmenté de 32,3 % chez Maruti Suzuki et d'environ 10 % chez Mahindra and Mahindra Ltd.

Selon les analystes de Kotak, la hausse des volumes de PV est due à une modeste reprise des ventes de hatchbacks et à de fortes ventes de véhicules utilitaires sportifs (SUV) qui ont été aidées par une amélioration de l'approvisionnement en copeaux.

Pendant ce temps, les ventes de véhicules commerciaux ont connu une croissance à deux chiffres, les opérateurs de flottes et les entreprises de logistique continuant à faire des achats en prévision des nouvelles normes d'émission de carburant à partir du 1er avril, date à laquelle les bus et les camions devraient devenir plus chers.

Les volumes d'Ashok Leyland Ltd ont augmenté de 26,7 %, tandis que les ventes mensuelles d'Eicher Motors Ltd ont progressé de 24,5 %. Le leader du marché, Tata, a enregistré une baisse de 2,6 % de ses ventes de CV.

Vous trouverez ci-dessous une liste des chiffres de vente globaux de certains des principaux constructeurs automobiles indiens qui ont fait rapport jusqu'à présent :

Constructeur Véhicules vendus Croissance annuelle (%)

(unités)

Maruti Suzuki 172,321 5 % (unités)

Inde

Mahindra et 58 801 8

Mahindra

Tata Motors 79 705 2,5 % (en anglais)

Bajaj Auto 280 226 -11,3 % (en anglais)

Hero MotoCorp 394 460 10,1% -11,3%.

TVS Motor Co 276 150 - 2 %.

Eicher Motors 71 544 20,9 %.

Motos

Eicher Motors 7,289 24.5 % (en anglais)

Camions et bus

Ashok Leyland 18,571 26.7

Mahindra et 25 791 26,2 %.

Mahindra Farm

Equipment