Les ventes de voitures dans l'Union européenne devraient augmenter de 7,9% en 2022, selon l'ACEA

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes de voitures dans l'Union européenne (UE) devraient augmenter de 7,9% cette année grâce à l'atténuation des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, mais elles resteront inférieures de quelques 20% aux niveaux pré-pandémiques de 2019, a déclaré mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

L'association, qui représente les 16 principaux constructeurs automobiles basés en Europe, a déclaré que cela ferait suite à une baisse de 2,4% en 2021 en raison d'une pénurie de semi-conducteurs, notamment au cours du second semestre de l'année dernière.

La prévision de l'ACEA intervient le jour où la Commission européenne doit présenter son plan "Chips Act", qui vise à promouvoir la recherche et la production de semi-conducteurs en Europe et à réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul pays ou d'une seule région.

L'ACEA estime que l'approvisionnement en puces devrait se stabiliser en 2022, ce qui devrait permettre aux immatriculations de voitures particulières dans l'Union européenne d'atteindre 10,5 millions d'unités.

L'association a par ailleurs mis en garde sur le rythme de déploiement trop lent des infrastructures de charge destiné aux véhicules électriques, qui représentent désormais près d'une voiture neuve sur cinq vendues dans l'UE.

"Les ventes de voitures électriques ont été multipliées par plus de 10 entre 2017 et 2021, alors que le nombre de chargeurs publics dans l'UE a été multiplié par moins de 2,5 sur la même période", a déclaré Oliver Zipse, président de l'ACEA et président du directoire de BMW.

"Si l'on ne remédie pas d'urgence à cette situation en introduisant des objectifs ambitieux pour tous les États membres de l'UE, nous nous heurterons très vite à un barrage."

L'ACEA a aussi appelé l'UE à renforcer sa proposition de règlement sur les infrastructures de carburants alternatifs pour garantir la construction d'un réseau de recharge suffisamment dense.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)