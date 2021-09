Les ventes de voitures en Thaïlande chutent de 38,8 % en glissement annuel en août

Les ventes de voitures domestiques en Thaïlande ont chuté de 38,8% en août par rapport à l'année précédente pour atteindre 42 176 véhicules, a indiqué jeudi la Fédération des industries thaïlandaises (FTI) dans un communiqué.

En juillet, les ventes ont chuté de 11,62% en glissement annuel. La Thaïlande a imposé des mesures plus strictes pour contenir sa plus grave épidémie de coronavirus en juillet et août, ce qui a ralenti l'activité intérieure.

(Reportage de Satawasin Staporncharnchai et Kitiphong Thaichareon ; Rédaction de Orathai Sriring ; Édition de Martin Petty)