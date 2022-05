Les ventes de voitures freinées par la pénurie de puces, les mesures de COVID

Les ventes de voitures au détail en Chine ont augmenté en mai par rapport à avril, mais elles ont tout de même baissé de 16 % en glissement annuel, selon l'Association chinoise des voitures particulières, qui a appelé le gouvernement à soutenir davantage l'industrie.

En Europe, les données de la société de conseil automobile JATO montrent que les ventes de voitures neuves ont baissé de 20 %. Les véhicules électriques (VE), auxquels de nombreux constructeurs automobiles ont donné la priorité en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement, ont également baissé de 1,4 %.

Cette baisse est due à une chute de 15 % des ventes de VE hybrides rechargeables, dont les qualités environnementales font l'objet d'une attention croissante de la part des régulateurs européens.

Aux États-Unis, les ventes totales ont baissé de 21 % par rapport à l'année précédente, selon une étude de la Deutsche Bank, les ventes de l'année dernière ayant été gonflées par une libération de la demande refoulée après le verrouillage.

"Nous nous attendons à ce que les ventes reprennent séquentiellement tout au long de l'année", indique le rapport.

Dans l'ensemble, les ventes de voitures en Chine au premier trimestre ont augmenté de 0,2 % par rapport à l'année dernière, selon les données. En revanche, les ventes européennes depuis le début de l'année étaient en baisse de 13 % selon les chiffres de JATO, à leur deuxième plus bas niveau depuis 1991.

Pourtant, les nouvelles données économiques de la Chine dressent le tableau d'une reprise économique grinçante et seulement partielle suite aux mesures anti-pandémie.

La semaine dernière, le transport routier de marchandises et les livraisons express des centres de distribution ont tous deux été plus importants qu'un mois plus tôt, mais toujours en forte baisse par rapport à l'année dernière, selon Nomura Global Economics.

Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng accélère ses livraisons après avoir repris la production en double équipe à la mi-mai dans son usine de la ville méridionale de Zhaoqing, a déclaré le président de la société, He Xiaopeng, aux analystes cette semaine.

Tesla a ajouté une deuxième équipe à son usine de Shanghai jeudi, se dirigeant vers la fabrication de 2 600 voitures par jour, a déclaré une personne familière avec la question.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.