Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté pour le huitième mois consécutif en mars, enregistrant une hausse de plus de 17 % par rapport à l'année précédente, selon les données préliminaires de l'industrie publiées mercredi.

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré qu'il s'agissait du mois le plus important jamais enregistré pour les immatriculations de voitures électriques à batterie.

La SMMT fournira les chiffres définitifs pour le mois à 0900 GMT.