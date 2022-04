Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni connaissent le mois de mars le plus faible depuis 1998

La flambée de l'inflation en Grande-Bretagne, aggravée par la hausse des prix des carburants, pourrait également affecter la demande de voitures neuves, tandis que le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait mettre davantage à mal les chaînes d'approvisionnement automobile, a déclaré la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

"Étant donné (qu') environ 20 % des immatriculations annuelles totales sont habituellement enregistrées en mars, le résultat est massivement décevant pour le secteur et souligne l'impact à long terme de la pandémie sur l'industrie", a déclaré la SMMT dans un communiqué.

Une pénurie de puces, résultant de problèmes d'approvisionnement pendant la pandémie et de la forte demande de l'électronique grand public, a sévèrement touché l'industrie automobile, les pièces cruciales manquantes entravant la production de nouvelles voitures.

Les véhicules électriques à batterie (VE) ont toutefois connu le meilleur mois de leur histoire, les immatriculations de mars dépassant celles de toute l'année 2019.

Le SMMT a déclaré que 39 315 nouvelles voitures à émission zéro ont quitté les concessions le mois dernier, soit une hausse de 79 % par rapport à l'année précédente et près d'un sixième du marché automobile.

"Il y avait déjà une croissance massive dans ce segment et, si quelque chose, la demande pour les VE est maintenant encore plus forte alors que les prix à la pompe augmentent sur le dos de la crise ukrainienne", a déclaré Ian Plummer, directeur du marché automobile en ligne Auto Trader.

La chute des ventes de voitures neuves au Royaume-Uni, à 243 479 unités en mars, a également eu un impact sur les chiffres du premier trimestre, avec une baisse de 1,9 % des immatriculations globales pour les trois premiers mois de 2022.