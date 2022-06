Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni connaissent leur deuxième plus faible mois de mai en 30 ans

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré que les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni ont chuté à 124 394 unités le mois dernier, alors que les véhicules électriques à batterie ont fait un bond de près de 18 % et représentent une voiture neuve sur huit qui prend la route.

"Au cours d'un autre mois difficile pour le marché des voitures neuves, l'industrie continue de lutter contre les pénuries mondiales de pièces détachées, avec une augmentation des véhicules électriques à batterie, l'un des rares points positifs", a déclaré Mike Hawes, directeur général du SMMT.

Les ventes de voitures neuves britanniques cette année seront probablement inférieures à ce que l'on pensait auparavant, car la compression du coût de la vie en Grande-Bretagne et les pénuries persistantes de puces ont un impact sur le marché automobile, a déclaré le SMMT le mois dernier.

Le marché global a baissé de près de 9 %, soit l'équivalent de 62 724 unités de moins, jusqu'à présent cette année en raison des problèmes d'approvisionnement, a déclaré le SMMT.