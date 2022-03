Les ventes de voitures pourraient baisser de 2% en 2022 (S&P Global Ratings)

Paris (awp/afp) - Les ventes mondiales de voitures pourraient baisser cette année de 2% en raison des perturbations du marché provoquées par la guerre en Ukraine, selon l'agence S&P Global Ratings qui prévoyait auparavant une hausse de 4 à 6% pour 2022.

"Les perturbations de l'offre mondiale liées au conflit Russie-Ukraine vont probablement entraîner un déclin des ventes de véhicules légers cette année", jusqu'à -2% par rapport à 2021, a indiqué l'agence dans un communiqué.

"Les conséquences seront probablement plus prononcées en Europe et pourraient se propager sur d'autres marchés dans le cas d'un conflit prolongé", a commenté l'analyste Vittoria Ferraris, évoquant le risque de "pénuries" de certains matériaux comme le palladium et l'augmentation des prix de l'acier, du cuivre, de l'aluminium et du nickel.

A ce stade, l'agence n'anticipe pas d'impact sur l'électrification de la flotte automobile et prévoit une poursuite de l'accélération des ventes de voitures électriques pour atteindre 15 à 20% du total de la flotte en 2025.

afp/rp