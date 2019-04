Les ventes du commerce de détail ont diminué en février

Zurich (awp) - Tout comme en janvier, le commerce de détail en Suisse a affiché en février un chiffre d'affaires inférieur sur un an. Les ventes ont diminué de 0,2% en termes nominaux et réels. La demande accrue d'essence, commercialisée à des prix plus élevés, a permis de contenir la baisse.

De manière globale, les revenus du commerce de détail, corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, ont baissé de 0,1% en termes nominaux en février par rapport à février 2018, selon les résultats provisoires publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Si l'on exclut les stations-services, les recettes des détaillants, corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, ont régressé de 0,1% en termes nominaux en février 2019 par rapport à février 2018 (-0,2% en termes réels, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation).

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 0,8% en termes nominaux (-0,5% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont baissé de 1,1% en termes nominaux (-0,5% en termes réels).

Toujours en excluant les stations-services, les chiffres d'affaires du commerce de détail, corrigés des variations saisonnières, ont augmenté en février 2019 de 0,3% en termes nominaux par rapport au mois précédent (+0,3% en termes réels).

Dans le même temps, les chiffres d'affaires du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 0,4% en termes nominaux (+0,2% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire sont restés stables (+0,1% en termes réels).

