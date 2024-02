Paris (awp/afp) - Le discounter néerlandais Action a annoncé jeudi un bond de ses ventes en 2023, de 27,8% par rapport à 2022, pour un total de 11,3 milliards d'euros (10,5 milliards de francs suisses), dans un contexte d'inquiétudes sur le pouvoir d'achat.

Le spécialiste du non-alimentaire précise dans un communiqué que la croissance de son chiffre d'affaires à nombre de magasins comparable s'est élevée à 16,7%, "principalement grâce à l'augmentation du nombre de clients dans les magasins existants".

L'enseigne a ouvert plus de 300 magasins en Europe sur l'année écoulée, et employait fin 2023 plus de 69'000 personnes. "Action a franchi plusieurs étapes clés en 2023 en inaugurant son 500e magasin en Allemagne, le 300e en Pologne et le 100e en Autriche", ainsi que le 800e en France, son plus gros marché, en janvier 2024, précise le groupe.

Son modèle: 6000 références dans 14 catégories telles que la décoration, le bricolage, le multimédia ou le sport, "au prix le plus bas du marché pour une bonne qualité de produit", avec un renouvellement constant de l'assortiment.

"Notre croissance en 2023 montre à quel point la formule Action répond aux besoins de nos clients", s'est réjouie dans le communiqué la directrice générale de l'enseigne, Hajir Hajji. "Ils apprécient clairement notre offre avec des produits inspirants et de première nécessité qui leur facilitent la vie au quotidien ou la rendent plus agréable, le tout aux prix les plus bas".

L'enseigne prévoit de s'implanter dans un douzième pays européen, le Portugal, en février.

Elle a fait l'objet de critiques émanant d'organisations syndicales quant aux conditions de travail en rayons. En décembre 2022, la CGT avait organisé un rassemblement au siège français de l'enseigne pour dénoncer le "management par la peur qui y a cours".

En réponse, la direction s'était appuyée sur une mesure interne de la "satisfaction au travail" pour affirmer à l'AFP qu'il n'avait été fait état "à ce jour d'aucunes situations critiques" ni "mis en exergue un éventuel climat de peur".

afp/ck