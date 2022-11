Les ventes du premier trimestre de Shoprite en Afrique du Sud bondissent car les acheteurs recherchent des réductions

Les Sud-Africains ont été frappés cette année par la hausse des prêts hypothécaires et des loyers, l'augmentation des prix du carburant et l'inflation galopante des denrées alimentaires, laissant beaucoup d'entre eux avec peu ou pas d'argent pour couvrir leurs dépenses.

Cependant, Shoprite s'en sort mieux que ses concurrents, grâce à sa concentration sur les consommateurs soucieux de leur budget, dont plus de 11 millions de Sud-Africains bénéficiant d'aides sociales et d'autres bénéficiant de subventions gouvernementales COVID-19. Par ailleurs, sa poussée sur le marché des dépenses plus élevées a également aidé.

Le segment principal du groupe, Supermarkets South Africa, représenté par les chaînes économiques Shoprite et Usave, et les chaînes haut de gamme Checkers, Checkers Hyper et LiquorShop, a augmenté ses ventes de 19,9 % au cours du premier trimestre qui s'est terminé en septembre, grâce à l'augmentation du nombre de clients, à la croissance des volumes et à l'augmentation du panier moyen.

L'inflation interne des prix de vente a atteint 8,2 %, selon Shoprite.

La division des supermarchés africains de Shoprite, qui compte dix pays, a augmenté ses ventes de 18,8 % en rand. En monnaie constante, les ventes ont également augmenté, tandis que les ventes de l'entreprise de meubles du groupe ont augmenté de 5,2 %.

Shoprite a déclaré que le premier trimestre a été accompagné d'un certain nombre d'augmentations de coûts, en particulier, les prix du carburant alors que la compagnie d'électricité Eskom met en œuvre des coupures de courant roulantes en raison de contraintes de capacité de production.

Aux stades les plus élevés des coupures de courant, lorsque ses panneaux solaires et ses générateurs ne peuvent pas suivre, Shoprite estime que ses dépenses mensuelles supplémentaires en diesel s'élèvent à 100 millions de rands (5,79 millions de dollars) par mois.

(1 $ = 17,2839 rands)