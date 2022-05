Les ventes étrangères d'obligations asiatiques s'étendent alors que les rendements américains grimpent en flèche

Les investisseurs étrangers ont cédé un total net combiné de 2,35 milliards de dollars en obligations sud-coréennes, thaïlandaises, indiennes, indonésiennes et malaisiennes le mois dernier, selon les données des autorités réglementaires et des associations du marché obligataire. Il s'agit de la deuxième vente mensuelle consécutive d'obligations asiatiques par des étrangers, selon les données.

(Graphique :

Les rendements des obligations du gouvernement américain à 10 ans ont fortement augmenté au cours du mois dernier, en raison des attentes que la Réserve fédérale agisse de manière agressive pour maîtriser les niveaux d'inflation galopants.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 50 points de base ce mois-ci et a annoncé qu'elle commencerait à réduire son bilan le mois prochain pour contrer l'inflation galopante.

"Le conflit ukrainien et une Réserve fédérale américaine de plus en plus belliqueuse ont été les principaux moteurs des sorties de capitaux, compte tenu d'un sentiment de risque mondial nettement plus faible et d'un coût des fonds en USD plus élevé", a déclaré Jennifer Kusuma, stratège senior en matière de taux chez ANZ.

"Nous nous attendons à ce que les sorties de fonds de la région asiatique émergente se poursuivent, bien que la plupart des économies possèdent des fondamentaux robustes et des réserves de change pour résister à une volatilité accrue."

Les étrangers ont vendu des obligations indonésiennes pour une valeur de 1,41 milliard de dollars, tandis que les obligations indiennes et malaisiennes ont fait face à des sorties de 579 millions de dollars et 503 millions de dollars, respectivement.

L'Indonésie et l'Inde ont été confrontées à une forte hausse des prix à la consommation en avril, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ayant bondi, ce qui a fait naître l'espoir que les banques centrales respectives devront relever les taux d'intérêt de manière plus agressive pour freiner les prix.

Entre-temps, les achats transfrontaliers mensuels d'obligations sud-coréennes ont chuté à 29 millions de dollars le mois dernier, soit le niveau le plus bas depuis seize mois.

(Graphique :

Les investisseurs étrangers ont acheté pour 112 millions de dollars d'obligations thaïlandaises le mois dernier, après des ventes nettes de 3,08 milliards de dollars le mois précédent.

"Nous sommes plus préoccupés par les pays à faibles rendements comme la Corée et la Thaïlande", a déclaré Yu FU, spécialiste des investissements pour la dette des marchés émergents chez BNP Paribas Asset Management.

"Le soutien des investisseurs locaux s'est également affaibli en raison de l'augmentation des pressions inflationnistes nationales, ouvrant ainsi des risques à la hausse autour des taux de la politique monétaire nationale", a déclaré Jennifer Kusuma, stratège senior en matière de taux chez ANZ.