Les ventes mondiales d'obligations dépasseront 10 000 milliards de dollars en 2022 -S&P

Les emprunts souverains mondiaux atteindront 10,4 trillions de dollars en 2022, soit près d'un tiers de plus que la moyenne avant la pandémie de coronavirus, a déclaré S&P Global Ratings dans un rapport.

Malgré une reprise économique, les emprunts resteront élevés en raison des obligations élevées de refinancement de la dette et de la guerre en Ukraine, a indiqué l'agence de notation dans une note annuelle.

Alors que 137 pays emprunteront l'équivalent de 10 400 milliards de dollars en 2022, soit une baisse estimée à 30 % par rapport à 2020, le chiffre global est supérieur d'un tiers à la moyenne des emprunts entre 2016 et 2019, selon S&P.

"Le resserrement des conditions monétaires fera grimper les coûts de financement des gouvernements", ont déclaré les analystes de S&P.

"Cela posera des difficultés supplémentaires aux souverains qui n'ont pas été en mesure de relancer la croissance, de réduire leur dépendance au financement en devises, et où les factures d'intérêts sont déjà d'un niveau critique en moyenne."

Les emprunts des économies émergentes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) augmenteront de 253 milliards de dollars pour atteindre l'équivalent de 3,4 trillions de dollars d'ici la fin de l'année, a indiqué S&P dans un rapport d'accompagnement publié jeudi.

L'Égypte, qui a récemment demandé l'aide du FMI, devrait dépasser la Turquie en tant que plus grand émetteur de dette souveraine de la région, avec 73 milliards de dollars de ventes d'obligations, prévoient les analystes de S&P.

Parmi les plus grands pays du monde, le Kenya, l'Égypte et le Japon ont la plus grande part de dette qui doit être renouvelée cette année, ont indiqué les analystes, soulignant que la dette à court terme représente 26 % et 30 % de l'encours total de la dette en Égypte et au Kenya respectivement.

La dette commerciale des marchés émergents de la région EMEA devrait augmenter pour atteindre 37 % du PIB, contre 31 % en 2016, stimulée par les coûts liés à la pandémie, une hausse des emprunts commerciaux à Oman et en Arabie saoudite et des "déficits budgétaires élevés persistants" en Égypte et en Roumanie.

Dans l'ensemble des marchés émergents, les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note lundi que le taux de défaillance des entreprises pourrait atteindre 8,5 % cette année, soit plus du double des 3,9 % qu'ils prévoyaient avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le taux le plus élevé depuis la crise financière mondiale. (Reportage de Saikat Chatterjee et Rachel Savage ; Reportage supplémentaire de Marc Jones ; Édition de Danilo Masoni et Clarence Fernandez)