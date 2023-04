Des vétérans et des membres de l'armée américaine ont demandé mercredi à un juge de rejeter la tentative de 3M d'utiliser la faillite de sa filiale Aearo Technologies pour se protéger de près de 260 000 actions en justice concernant des bouchons d'oreille militaires qui, selon d'anciens utilisateurs, étaient défectueux et avaient endommagé leur capacité auditive.

3M et Aearo affirment que le litige sur les bouchons d'oreille est devenu incontrôlable. Mais l'avocat Adam Silverstein, qui représente des vétérans poursuivant 3M pour perte d'audition, a déclaré lors d'une audience au tribunal d'Indianapolis que le dépôt de bilan, tout comme le déclenchement d'une alarme incendie, devrait être réservé aux menaces urgentes.

Aearo n'avait pas besoin d'un sauvetage d'urgence, car elle avait déposé son bilan uniquement en tant qu'"alternative stratégique à la gestion du litige avec 3M", a déclaré M. Silverstein.

"Si les pompiers déterminent qu'il s'agit d'une fausse alerte, ils n'attendent pas pour voir si un incendie pourrait se déclarer plus tard ou s'il y a un autre problème qu'ils peuvent aider à résoudre", a-t-il déclaré. "Ils partent.

Aearo, qui fabriquait les bouchons d'oreille pour armes de combat, a déposé son bilan en juillet dernier, 3M s'engageant à verser un milliard de dollars pour financer ses obligations découlant des procès qui accusent Aearo et 3M d'avoir fait de fausses déclarations sur l'efficacité des bouchons d'oreille, ce qui a entraîné des lésions auditives.

Les plaignants ont qualifié cette démarche de tentative d'échapper au tribunal fédéral de Floride où les actions en justice relatives aux bouchons d'oreille sont consolidées dans le cadre d'un litige dit multidistrict, à la suite d'une série de décisions juridiques défavorables et de pertes de procès.

Mardi, Chad Husnick, avocat d'Aearo, a déclaré que la loi américaine n'exigeait pas que "la maison soit en feu" avant qu'une entreprise ne se déclare en faillite. Aearo devrait être autorisée à résoudre de manière proactive le problème croissant des poursuites judiciaires liées aux bouchons d'oreille par le biais d'un règlement de faillite, a déclaré M. Husnick.

La stratégie de faillite de 3M, ainsi qu'un effort similaire de Johnson & Johnson, a suscité à la fois des critiques et des soutiens, déclenchant un débat sur la question de savoir si la faillite est une solution appropriée pour les entreprises financièrement saines confrontées à d'importants litiges.

Le procès contre 3M et Aearo est le plus grand litige multidistrict de l'histoire des États-Unis, avec près de 330 000 affaires déposées et environ 260 000 affaires en cours, selon des statistiques judiciaires datant du 16 mars.

3M a perdu 10 des 16 affaires qui ont été jugées jusqu'à présent, avec un total d'environ 265 millions de dollars accordés à 13 plaignants.