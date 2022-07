Les villes chinoises battent des records de chaleur, les extrêmes climatiques vont persister

Des alertes rouges, les plus élevées d'un système d'alerte à trois niveaux, ont été dispersées dans tout le pays mardi et les villes ont pris des mesures pour protéger les citoyens de la chaleur torride, qui a battu des records pour le mois de juillet dans certaines parties de la province orientale du Jiangsu et dans la ville voisine de Shanghai.

Les températures dans la ville de Yixing dans le Jiangsu ont atteint jusqu'à 41,3 degrés Celsius (106,3 Fahrenheit) mardi, un nouveau pic historique, a indiqué mercredi l'Administration météorologique chinoise.

Le hashtag #Heatstroke était en vogue sur les médias sociaux avec 2,45 millions de vues sur la plateforme sociale Weibo de discussions allant de personnes admises à l'hôpital aux effets néfastes d'une exposition à la chaleur à long terme.

"Le temps de cette année est vraiment chaud et anormal, il fait plus de 30 degrés Celsius depuis deux mois !", a écrit un utilisateur de Weibo.

Les experts accusent le changement climatique mondial d'être responsable de ce temps inhabituel.

Mardi, les températures maximales ont grimpé à 37-39 degrés Celsius dans certaines parties des provinces du Sichuan, du Jiangsu, du Zhejiang, du Fujian, du Jiangxi, du Hubei et de l'Anhui, ainsi que dans les villes de Chongqing et de Shanghai.

En particulier, les villes de Luzhou et Yibin dans le Sichuan et Zhaotong dans le Yunnan, ainsi que Shaoxing, Ningbo, Jiaxing et Huzhou dans le Zhejiang, et Changzhou et Wuxi dans le Jiangsu, ont connu des températures de 40 à 42 degrés Celsius.

Pendant ce temps, de fortes pluies se sont abattues sur certaines parties des provinces de Gansu, Shaanxi, Shanxi, Shandong, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang et de la région de Mongolie intérieure.

Les prévisionnistes s'attendent à ce que la chaleur intense et la pluie se poursuivent au cours des prochains jours.