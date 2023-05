Plusieurs villes vietnamiennes réduisent l'utilisation de l'éclairage public afin d'économiser l'énergie pour les ménages et l'industrie, a déclaré jeudi le ministère de l'Industrie et du Commerce, alors que des pénuries d'électricité se profilent en raison de la canicule.

"Les autorités de nombreuses provinces et villes ont pris des mesures pour économiser l'énergie afin de garantir la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement en électricité", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Au début du mois, l'entreprise publique vietnamienne EVN a prévenu que le réseau électrique national serait mis à rude épreuve, car la consommation d'électricité devrait augmenter fortement en raison des vagues de chaleur prévues, alors que le niveau de l'eau dans certains barrages hydroélectriques est inférieur à la normale.

L'éclairage public dans la capitale Hanoi est allumé 30 minutes plus tard et éteint 30 minutes plus tôt que d'habitude, a déclaré le ministère, ajoutant que la moitié des lampadaires le long de certaines grandes artères et dans les parcs publics ont été complètement coupés.

Le ministère a déclaré que cette mesure visait à économiser l'énergie pour la consommation des ménages et pour maintenir la production industrielle, qui est essentielle pour l'économie du pays d'Asie du Sud-Est qui a récemment montré des signes de ralentissement.

Le ministère a appelé la population à éteindre les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés et à régler les climatiseurs à des températures supérieures à 26 degrés Celsius, ajoutant que les immeubles de bureaux et les centres commerciaux sont encouragés à n'utiliser que la moitié de leurs systèmes d'éclairage extérieur.

La semaine dernière, le gouvernement a approuvé un plan très attendu visant à plus que doubler sa capacité de production d'électricité pour atteindre plus de 150 gigawatts (GW) d'ici à 2030, contre 69 GW à la fin de 2020, afin de garantir une quantité d'énergie suffisante pour une croissance économique prévue de 7 % par an au cours de cette période.

Selon les médias d'État, le Viêt Nam a inauguré en début de semaine une nouvelle ligne de transport d'électricité de 110 kV en provenance de Chine afin d'augmenter ses achats d'électricité auprès du pays voisin. Le pays cherche également à importer davantage d'électricité du Laos.

Le Viêt Nam a pour objectif de porter ses importations d'électricité à 5 gigawatts d'ici à 2030, ce qui représente 3,3 % de son bouquet énergétique, selon le plan. Ses importations d'électricité, principalement en provenance du Laos et de la Chine, s'élevaient à 572 mégawatts à la fin de l'année 2020.

Le ministère a déclaré dans un autre communiqué mercredi qu'il travaillait avec les promoteurs d'énergies renouvelables sur des mécanismes de tarification afin de raccorder rapidement leurs nouvelles centrales au réseau national.