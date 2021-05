Les visites à l'hôpital dues à la consommation de substances ont augmenté durant les premiers mois de la pandémie

TORONTO, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de Canadiens ont eu besoin de soins à l’hôpital à cause de substances telles que l’alcool, les opioïdes et les stimulants entre mars et septembre 2020 qu’à la même période en 2019, révèlent de nouvelles données préliminaires de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).



En effet, près de 81 000 séjours à l’hôpital étaient liés à des méfaits causés par l’utilisation de substances, ce qui constitue une augmentation d’environ 4 000 séjours comparativement à l’année précédente.

Les données révèlent également le fardeau disproportionné de la pandémie sur certaines populations. De fait, la hausse des séjours découlant de l’usage de substances est plus marquée chez les hommes et les personnes qui vivent dans un quartier à faible revenu. La plus forte augmentation des hospitalisations liées à l’alcool (14 %), par exemple, s’est produite chez les personnes vivant dans les quartiers au revenu le plus faible, alors que le nombre d’hospitalisations chez les personnes issues des collectivités au revenu le plus élevé n’a presque pas changé.

On constate aussi une hausse des hospitalisations dues à l’alcool, mais une baisse des visites aux urgences, particulièrement chez les jeunes.

Principales conclusions

Les hospitalisations en raison de méfaits causés par l’alcool ont augmenté de 5 % (passant de 42 334 en 2019 à 44 506 en 2020), alors que les visites aux urgences liées à la consommation d’alcool ont diminué de 11 % (de 109 784 en 2019 à 98 060 en 2020). Cette baisse est plus prononcée chez les jeunes, les visites ayant chuté de 33 % chez les 10 à 19 ans, et de 17 % chez les 20 à 29 ans. Cela concorde avec d’autres données de l’ICIS démontrant que le nombre de visites aux urgences a globalement reculé durant la pandémie.

Citations

« Durant les 7 premiers mois de la pandémie, certains services qui aident les gens à lutter, comme les programmes de réduction des méfaits et les thérapies liées à l’utilisation de substances, avaient une capacité d’accueil réduite ou étaient temporairement suspendus. Cette diminution des services disponibles pourrait avoir contribué à la hausse des traitements hospitaliers pour intoxication aux opioïdes. »

— Tracy Johnson, directrice, Analyse du système de santé et Questions émergentes, Institut canadien d’information sur la santé

« Habituellement, une visite aux urgences liée à l’alcool découle d’une intoxication aiguë, qui se produit en général lors d’un événement à haut risque, souvent dans un bar ou à une fête. Mais depuis le début de la pandémie et la fermeture des bars doublée de l’interdiction des fêtes, on constate une diminution des visites aux urgences. »

— Catherine Paradis, analyste principale, Recherche et Politiques, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

Autres ressources

Le Calendrier des interventions liées à la COVID-19 au Canada présente un échéancier des principales interventions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à freiner la propagation de la COVID-19 et à améliorer les résultats pour la santé.

Ressources sur la COVID-19

