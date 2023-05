Les visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale chez les adolescents diminuent aux États-Unis alors que la pandémie s'atténue, selon les CDC

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rapporté jeudi que les adolescents américains ont effectué moins de visites hebdomadaires aux urgences pour des problèmes de santé mentale à l'automne 2022 qu'un an auparavant.

À la fin de l'année 2022, les restrictions liées à la pandémie avaient été assouplies ou levées et les adolescents étaient généralement retournés à l'école, avec un meilleur engagement social et une réduction de l'isolement liés à l'amélioration de la santé mentale et comportementale, ont noté les chercheurs. Cependant, bien que les consultations d'urgence pour des problèmes de santé mentale chez les adolescents aient diminué de 11 % cette année-là, la mauvaise santé mentale et comportementale dans ce groupe d'âge reste un problème de santé publique important, ont-ils déclaré. Entre l'automne 2021 et l'automne 2022, les visites hebdomadaires aux urgences pour des surdoses liées aux opioïdes ont augmenté de 41% chez les adolescents et de 10% chez les adolescentes, selon les données publiées dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des CDC. Par rapport aux trois années précédentes, le nombre de visites aux urgences par les filles à l'automne 2022 est resté inchangé pour les problèmes de santé mentale en général, a augmenté de 14 % pour les comportements suicidaires et de 16 % pour les surdoses de médicaments, ont constaté les chercheurs. Chez les adolescents de sexe masculin, le nombre de visites hebdomadaires à l'automne 2022 pour l'ensemble des troubles mentaux était inférieur à celui de l'automne 2019, mais restait inchangé pour les comportements suicidaires et les surdoses de drogues. Toute overdose chez les adolescents est préoccupante, en particulier avec l'accès accru des adolescents à des pilules contrefaites très puissantes et mortelles contenant du fentanyl fabriqué illicitement via les plateformes de médias sociaux, ont déclaré les CDC. Un rapport récent des CDC a également montré que les décès liés au fentanyl aux États-Unis ont plus que triplé en cinq ans. Selon les CDC, l'identification précoce des personnes à risque et les interventions tenant compte des traumatismes, associées à des efforts de prévention globale fondés sur des données probantes, sont nécessaires pour soutenir la santé mentale et comportementale des adolescents.