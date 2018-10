Les voiles des places européennes se sont gonflées sous la bise commerciale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’exception notable de Londres, les principales Bourses européennes ont clôturé dans le vert ce lundi, soutenues par de bonnes nouvelles sur le front commercial. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,24% à 5 506,82 points et l’EuroStoxx50 de 0,44% à 3 414,16 points. A Wall Street, la tendance est également favorable avec un S&P 500 avançant de 0,70% et un Nasdaq de 0,53%.Les marchés actions du Vieux Continent ont été portés par le nouvel accord de libre-échange négocié entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Sur le fil, Washington et Ottawa se sont finalement mis d'accord. Cet heureux dénouement a redonné de l'espoir aux investisseurs concernant la résolution des différends commerciaux opposant les Etats-Unis et ses autres partenaires (Chine, Europe).Ces éléments ont permis de reléguer au second plan les indices PMI manufacturier dévoilés en Europe et qui ont marqué le pas. En Allemagne, cet indicateur a chuté de 55,9 en août à 53,7 en septembre 2018. Ce niveau représente un plus bas de 25 mois.Côté valeurs, STMicroelectronics (+2,23%) et Soitec (+3,52%) étaient bien orientées grâce à Intel qui a confirmé son objectif 2018 de chiffre d'affaires (69,5 milliards de dollars). Bonduelle a bondi de 9,04% dans le sillage de ses résultats annuels. Enfin, Air France-KLM (-3,99%) a été pénalisée par le " profit warning " lancé par Ryanair et la nervosité des investisseurs alors que débutent les négociations salariales entre le nouveau directeur général et l'Intersyndicale.