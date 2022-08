Les volumes de dérivés de crypto-monnaies grimpent à 3,12 trillions de dollars en juillet - CryptoCompare

Le marché des produits dérivés représente désormais 69 % du volume total des crypto-monnaies, contre 66 % en juin, et a contribué à porter le volume global des crypto-monnaies sur les bourses à 4,51 billions de dollars en juillet, selon CryptoCompare.

Les échanges de produits dérivés ont atteint 245 milliards de dollars le 29 juillet, soit 9,7 % de plus que le sommet quotidien de 223 milliards de dollars atteint en juin.

Mais les échanges de cryptomonnaies au comptant ont légèrement baissé à 1,39 trillion de dollars en juillet, soit une baisse mensuelle de 1,3 % et le plus bas niveau depuis décembre 2020, selon CryptoCompare.

Le marché des crypto-monnaies a plongé en mai et juin, les inquiétudes concernant une inflation élevée et les hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ayant incité les investisseurs à délaisser les actifs risqués. À la suite de l'effondrement d'une importante paire de jetons, certains créanciers de cryptomonnaies ont gelé les retraits des clients, et plusieurs entreprises de cryptomonnaies ont supprimé des emplois.

Les prix se sont partiellement redressés, le bitcoin ayant gagné 17 % en juillet. À environ 24 300 $, il est encore loin de son sommet historique de 69 000 $ en novembre.

"La hausse du volume d'échanges de produits dérivés indique une augmentation de l'activité spéculative, car les traders pensent qu'il y a de la place pour une hausse supplémentaire dans ce rallye", a déclaré CryptoCompare, en notant qu'il n'y a pas de réunion de la Réserve fédérale américaine en août.

Les traders spéculent également sur la prochaine fusion d'Ethereum, a déclaré CryptoCompare, faisant référence à une mise à niveau du réseau Ethereum qui est attendue en septembre.

L'Ether a grimpé à environ 1 900 $ depuis son plus bas niveau de 880 $ en juin.

BinanceUSD - un stablecoin émis par la bourse de crypto-monnaies Binance - est devenu plus important en juillet, selon CryptoCompare, avec des volumes au comptant pour les transactions bitcoin vers BinanceUSD dépassant pour la première fois les bitcoins vers le dollar.

Binance a conservé la première place parmi les bourses, avec 54 % de la part de marché, tandis qu'Atom Asset Exchange (AAX) est devenu le deuxième, avec un volume en hausse de 26,5 % en juillet.

Mardi, la bourse américaine Coinbase a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu, les volumes d'échange ayant diminué de plus de moitié au deuxième trimestre 2022.

GRAPHIQUE : Bitcoin jusqu'à présent en 2022 (