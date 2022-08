Les volumes de nickel du LME chutent alors que la bourse reste otage du fiasco commercial de mars

Selon les traders, de nombreux anciens participants au marché craignent d'être à nouveau secoués par la volatilité des prix, tandis que d'autres pensent que le type de nickel échangé sur le LME n'est plus représentatif du marché mondial.

Le plus ancien et le plus grand marché de métaux industriels au monde a annulé des milliards de dollars de transactions le 8 mars après que les prix aient grimpé de plus de 50 % en quelques heures pour atteindre un record de plus de 100 000 dollars la tonne.

Les volumes quotidiens moyens de nickel négociés au LME sont tombés à 34 962 lots ou 209 772 tonnes en juillet, soit une baisse de près de 42 % par rapport à la même période l'année dernière. En janvier et février, les volumes de nickel ont augmenté de plus de 22 % et 23 % respectivement.

"Les volumes sont généralement en baisse (sur les marchés des métaux), en partie à cause du ralentissement mondial, mais le nickel a un poids supplémentaire", a déclaré un négociant en métaux d'un fonds de ressources naturelles. "Les gens sont encore nerveux à l'idée de le négocier en bourse".

La baisse des volumes et de l'intérêt ouvert -- le nombre de contrats en cours devant arriver à échéance ou être reconduits à la prochaine date de règlement -- signifie une faible liquidité, ce qui peut exagérer les mouvements de prix.

"Nous avons des volumes et un intérêt ouvert faibles et un marché qui devient plus illiquide de jour en jour", a déclaré un négociant en nickel, ajoutant que l'illiquidité avait fait fuir certaines affaires de fonds.

Le chaos du mois de mars et le sentiment que le contrat LME ne représente plus le marché du nickel ont fait que de nombreux consommateurs et producteurs évitent la bourse, selon les traders.

Selon l'analyste Jim Lennon de Macquarie, le nickel qui peut être négocié sur le LME représente environ 600 000 tonnes, soit 19 % de l'offre mondiale qui s'élève à plus de 3,1 millions de tonnes cette année.

Le reste est constitué de fonte brute de nickel et de ferro nickel utilisé pour fabriquer de l'acier inoxydable. Le nickel est également un matériau clé pour les batteries qui alimentent les véhicules électriques.