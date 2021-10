Les volumes échangés à la Bourse suisse accélèrent de nouveau en septembre

Zurich (awp) - Après plusieurs mois de repli, les volumes négociés à la Bourse suisse ont repris l'ascenseur en septembre. La quasi-totalité des produits a enregistré une forte progression, sauf les titres de dette en devise étrangère dont le négoce a chuté pendant le mois sous revue.

Après une baisse de 22,6% en juillet et de 4,3% en août, les volumes négociés sur SIX ont bondi en septembre de 27,2% à 107,6 milliards de francs suisses sur un mois, selon un communiqué de l'exploitant de la place zurichoise publié vendredi. Le nombre de transactions a quant à lui augmenté de 19,5% à 5,2 millions.

Le segment des actions (incluant les fonds et les ETP) a bondi de 30,6% en volumes, celui des obligations en francs suisses de 24,4%, les ETF de 19,6% et les produits structurés et warrants de 7,9%. Le négoce des titres de dette en devise étrangère a par contre plongé de 62,5%.

Depuis le début de l'année, les volumes ont par contre chuté de 28,6% sur un an à 976,4 milliards de francs suisses, avec un recul de tous les segments de produits.

