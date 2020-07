Les volumes progressent en juin à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Les volumes échangés à la Bourse suisse SIX ont fortement progressé en juin, la journée la plus active ayant été le 19 juin, a indiqué mercredi l'opérateur de la place zurichoise. Les produits rattachés aux devises électroniques ont par contre souffert.

Sur un mois, les volumes négociés ont progressé de 17,3% à 153,0 milliards de francs suisses pendant la période sous revue. Le nombre de transactions a quant à lui augmenté de 10,4% à 8,6 millions, a précisé SIX dans un communiqué.

La journée de négoce la plus chargée a été le 19 juin, où des titres d'une valeur totale de 13,3 milliards de francs suisses ont changé de main. Le bon de participation Roche a généré ce jour-là 14,3 milliards en 485'244 transactions, le plus grand volume.

Par type de produits financiers, les actions et les fonds ont dégagé les plus importants volumes avec 128,1 milliards de francs suisses (+15,1%), suivi par les emprunts en francs suisses à 14,9 milliards (+54,7%) et les ETFs (Fonds négocié en Bourse) à 7,2 milliards (+12,2%).

Les produits rattachées aux cryptomonnaies ont par contre affiché une contre-performance avec des volumes en chute de 54,7% sur un mois à 36,3 milliards de francs suisses. Le nombre de transactions de ce type de produits s'est effondré de 47,6%.

Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires enregistré par la Bourse suisse a bondi de 55,6% à 1020,8 milliards de francs suisses.

