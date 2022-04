Les voyages de vacances en Chine chutent après les épidémies de COVID - médias d'État

La baisse a été pire que prévu et intervient alors que les analystes préviennent que le coût économique du maintien des infections à un niveau minimum risque de monter en flèche, des secteurs comme le tourisme en faisant les frais.

Le nombre total de voyages - incluant le rail, l'air, les voies navigables et la route - a atteint un chiffre estimé à 53,78 millions sur la période de trois jours commençant le 3 avril, soit une baisse de 63%, a rapporté le quotidien officiel Economic Daily tard mardi.

Ce chiffre était également inférieur d'environ 10 % à celui de 2020, lorsque certaines parties de la Chine se remettaient encore de la première épidémie de coronavirus qui avait débuté à Wuhan, dans le centre du pays.

Les voyages aériens ont été les plus touchés, le nombre total de vols tombant à 562 000 selon les estimations, soit 87 % de moins qu'il y a un an et 54 % de moins qu'en 2020. Les trajets routiers ont chuté de 53 % sur l'année, et ont également été légèrement inférieurs à ceux de 2020.

Le ministère chinois des transports avait déclaré dimanche qu'il s'attendait à ce que le trafic routier chute de 20 % et les vols de 55 % pendant les trois jours de vacances.

Dans toute la Chine, les autorités locales ont restreint la circulation et soumis les voyageurs à des tests stricts afin d'endiguer une épidémie de COVID-19 alimentée par la variante Omicron, plus infectieuse.

Nomura a déclaré dans une note mardi qu'environ 193 millions de personnes sont actuellement soumises à des fermetures complètes ou partielles dans 23 villes de Chine. Ces 23 villes représentent 13,6 % de la population et 22 % du PIB.

"Comme cela a été le cas au cours des deux dernières années, l'impact des mesures de confinement a été plus aigu pour le secteur des services et pour les petites entreprises", a déclaré Michael Hirson, analyste de la Chine au sein du cabinet de conseil Eurasia Group, qui suit l'impact des contrôles COVID sur l'économie chinoise.

"Ces segments sont essentiels pour l'économie intérieure chinoise, en particulier pour l'emploi et donc la consommation", a-t-il ajouté.