Les voyages des Chinois ont plus que doublé au cours des six premiers jours du Nouvel An lunaire par rapport à l'année dernière

Du 21 au 26 janvier, un total de 2,39 millions de voyages ont été effectués au départ et à l'arrivée de la Chine, soit une augmentation de 123,9 % par rapport au niveau de la période du 31 janvier au 5 février de l'année dernière, a indiqué l'Administration nationale de l'immigration (ANI) dans un communiqué, citant des données sur les voyages effectués par divers moyens de transport.

Début janvier, à la suite d'un vaste assouplissement à l'échelle nationale des politiques de prévention du COVID-19, les autorités ont mis fin à l'obligation pour les voyageurs entrants de se mettre en quarantaine dans un hôtel à leur arrivée, une politique qui avait paralysé les voyages internationaux pendant environ trois ans.

Malgré l'amélioration des chiffres cette année pour la période de sept jours de vacances, les voyages n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la mise en place du programme COVID.

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire en 2019, un total de 12,53 millions de voyages transfrontaliers ont été effectués, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.

Pour la période du 21 au 26 janvier de cette année, les voyages entrants ont totalisé 1,2 million, soit une augmentation de 127,2 % par rapport aux six premiers jours des vacances de l'année dernière, tandis que 1,19 million de voyages sortants ont été effectués, soit une augmentation de 120,7 %, a indiqué l'ANI.

Les données de la société de voyage Ctrip ont montré que les commandes de voyages nationaux et internationaux sur sa plate-forme pour les vacances du Nouvel An lunaire ont toutes deux augmenté pour atteindre un pic de trois ans en 2023, avec quatre fois plus de commandes de voyages globales cette année que l'année dernière.