Les voyages du Nouvel An lunaire en Chine proposent une étincelle de rebond économique après la crise du COVID

La deuxième plus grande économie du monde a fortement ralenti au quatrième trimestre, selon des données publiées mardi, entraînant la croissance de 2022 vers l'une de ses pires performances en près d'un demi-siècle, après trois années de restrictions et de lockdowns COVID.

Les voyages de masse pour le Nouvel An lunaire étant possibles pour la première fois en près de trois ans après l'assouplissement de certaines des restrictions COVID les plus strictes au monde, l'économie devrait bénéficier des centaines de milliers de personnes qui dépensent plus chaque jour en retournant dans l'arrière-pays chinois.

Alors que de nombreux analystes affirment que le retour à la normalité économique sera progressif à mesure que l'impact du COVID s'affaiblit, certains voient dans le Nouvel An lunaire un stimulant précoce de la consommation qui sera le bienvenu.

"Le pic d'infection est passé dans les grandes villes en janvier, et avec l'arrivée de la Fête du Printemps, le tourisme est de retour, et les signes d'une reprise de la consommation sont évidents", a déclaré Nie Wen, économiste basé à Shanghai à la société d'investissement Hwabao Trust.

Mais alors même que les travailleurs partent, les experts de la santé craignent une extension et une aggravation de l'épidémie de COVID, laissant les personnes âgées des villages ruraux particulièrement vulnérables.

Bien que les autorités chinoises aient confirmé samedi une augmentation considérable du nombre de décès - annonçant que près de 60 000 personnes atteintes du COVID étaient décédées dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 12 janvier - les responsables de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) cherchent à obtenir un décompte plus complet des taux de mortalité.

L'OMS s'était déjà félicitée de l'annonce de samedi après avoir averti la semaine dernière que la Chine sous-déclarait largement les décès dus au virus.

Plus précisément, l'agence des Nations Unies souhaite obtenir des informations sur ce que l'on appelle la surmortalité, c'est-à-dire le nombre de décès hors norme pendant une crise, a déclaré l'OMS dans une déclaration à Reuters.

"Cela est particulièrement important pendant les périodes de surmortalité, lorsque le système de santé est soumis à de fortes contraintes", indique la déclaration lundi.

L'OMS a ajouté qu'elle continuerait à travailler avec la Chine pour lui fournir des conseils et un soutien, mais qu'elle n'avait pas encore fixé une autre réunion officielle avec les responsables chinois après que le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se soit entretenu avec Ma Xiaowei, directeur de la Commission nationale de la santé de Chine, le week-end dernier.

RISQUE, MAIS OPTIMISME

Le ministère des Transports a estimé que la ruée entraînera un total de 2,1 milliards de voyages de passagers dans tout le pays entre le 7 janvier et le 15 février, car de nombreux citadins chinois profitent de leur première occasion de voyager pour le Nouvel An lunaire afin de voir leur famille élargie dans leur région d'origine depuis le début de la pandémie.

Les autorités chinoises ont abandonné la politique "zéro COVID" de Pékin - une approche précédemment défendue par le chef du Parti communiste Xi Jinping - au début du mois de décembre, laissant le virus se propager sans contrôle à travers sa population de 1,4 milliard d'habitants.

Les médias d'État ont rapporté que quelque 390 000 passagers étaient attendus dans les gares de Shanghai pour la seule journée de mardi, à l'occasion de ce que l'on appelle la fête du Printemps - considérée comme la plus grande migration de masse annuelle au monde avant le COVID.

Alors que les voyageurs se déplaçaient dans les gares de Shanghai, la plus grande ville de Chine, certains ont exprimé leur optimisme malgré les risques.

"Je ne suis pas inquiet au sujet du virus. Parce que nous sommes jeunes, notre immunité est bonne", a déclaré à Reuters Zhou Ning, un travailleur migrant de 37 ans, devant la gare de Shanghai, alors qu'il se préparait à rentrer dans sa région d'origine, à Bazhong, dans la province du Sichuan (nord-est).

"De retour dans ma ville natale, il y a beaucoup de gens qui ont été testés positifs, mais cela ne m'inquiète pas."

Dans un train quittant Shanghai, un autre travailleur migrant, Feng Hongwei, 21 ans, a déclaré qu'il était "si heureux, si excité" alors qu'il entamait un voyage de retour à Puyang, dans le Henan. "Je n'ai pas vu mes parents depuis deux ans".

Les fêtes de fin d'année ont également suscité une reprise des voyages aériens intérieurs, avec plus de 70 000 vols à travers la Chine entre le 7 et le 13 janvier, selon les données du secteur rapportées par le Shanghai Securities News lundi. Cela équivaut à plus de 80 % des niveaux observés avant la pandémie.

Les liaisons aériennes internationales se rétablissent également. Lundi, Emirates Airlines est devenu le dernier transporteur à annoncer qu'il reprendrait les services de son hub de Dubaï vers Shanghai cette semaine, et qu'il opérerait des vols quotidiens vers Shanghai et Pékin à partir de mars.