Les voyages en train en Chine atteignent leur plus bas niveau depuis 8 ans pendant les mois d'été en raison de la recrudescence du virus.

Quelque 440 millions de voyages de passagers ont été effectués sur le réseau ferroviaire chinois entre le 1er juillet et le 31 août, son plus bas niveau depuis 2014, selon les données de China Railway.

Il s'agit d'une baisse de 4,8% par rapport aux 462 millions de voyages observés au cours de la même période en 2021 et de 3,5% par rapport aux 456 millions de voyages observés en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

L'été est l'une des saisons de transport les plus chargées en Chine, car les familles et les étudiants se rendent dans des lieux pittoresques et rentrent chez eux après les cours. Mais les restrictions COVID imposées dans plusieurs villes au cours des derniers mois, en raison d'une résurgence du virus, ont perturbé les plans de voyage.

La station balnéaire de Sanya, dans le sud de la Chine, a imposé un verrouillage au début du mois d'août et a restreint les liaisons de transport pour tenter d'endiguer une épidémie de COVID-19 qui s'est déclarée alors que quelque 80 000 visiteurs profitaient de ses plages en haute saison.

Selon Capital Economics, 41 villes, représentant 32 % du PIB de la Chine, étaient en proie à des épidémies en date de mercredi, soit le nombre le plus élevé depuis avril, lorsque des lockdowns étendus avaient gravement affecté l'économie.

Les grandes villes du sud, Guangzhou et Shenzhen, ont renforcé les mesures de restriction du COVID mercredi. Les deux villes, ensemble, ont une production économique totalisant 5,89 trillions de yuans (853,31 milliards de dollars), soit environ la moitié du produit intérieur brut de la Corée du Sud.

La deuxième plus grande économie du monde a fortement freiné au deuxième trimestre en raison des blocages généralisés de COVID-19. De plus en plus d'éléments indiquent que la reprise naissante au troisième trimestre risque de s'enrayer en raison de nouvelles poussées de COVID et de la faiblesse prolongée des perspectives du secteur immobilier.

(1 $ = 6,9025 yuans chinois)