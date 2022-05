Les voyageurs américains en été peuvent s'attendre à de longues files d'attente et à des prix plus élevés avec l'assouplissement des restrictions du COVID

Par Doyinsola Oladipo

(Reuters) - Alors que l'on s'attend à ce que davantage de voyageurs américains prennent le ciel et les routes cet été avec l'assouplissement des restrictions du COVID, la demande effrénée va mettre à rude épreuve la capacité de l'industrie des loisirs et des voyages et pousser les prix encore plus haut.

Les compagnies aériennes, les hôtels, les sociétés de location de voitures et les sites de réservation ont tous signalé une hausse de la demande pour leurs services dans le dernier lot de résultats des entreprises. Mais dans le même temps, nombre de ces entreprises sont confrontées à un marché du travail tendu et à un volume limité alors qu'elles s'efforcent de redémarrer et d'étendre leurs activités après plus de deux ans de demande déprimée en raison de la pandémie.

Selon Tripadvisor, les voyageurs doivent s'attendre à ce que l'inflation ait un impact sur tous les domaines d'achat de voyages en 2022, et réserver maintenant plutôt que plus tard peut signifier bloquer de meilleurs prix.

Hilton Worldwide Holdings Inc prévoit de continuer à revoir le prix des chambres d'hôtel "à chaque minute de la journée" pour limiter l'impact de l'inflation sur son activité, a déclaré mardi le PDG Christopher Nassetta aux investisseurs.

"Au fur et à mesure que la demande a augmenté, nous avons certainement été en mesure de le faire et nous prévoyons que nous continuerons à le faire", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société.

Les tarifs journaliers moyens de Hilton aux États-Unis ont augmenté de 36,4 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Les tarifs journaliers moyens de l'ensemble des sociétés hôtelières aux États-Unis ont augmenté d'environ 37,7 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, selon le fournisseur de données du marché hôtelier STR.

Le prix des vols cet été a également tendance à augmenter, selon le moteur de recherche de voyages Skyscanner. Les vols aller-retour aux États-Unis coûteront en moyenne 302 $ par voyageur, ce qui représente une hausse de 3 % par rapport à la même période avant la pandémie. Les vols internationaux long et ultra-long-courriers sont jusqu'à 20 % plus élevés qu'en 2019, coûtant en moyenne 797 $ et 1182 $ respectivement.

D'autres segments de l'industrie du voyage sont confrontés à des contraintes d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre alors que les voyageurs de loisirs et d'affaires reviennent également.

La société de location de voitures Hertz Global Holdings a indiqué qu'elle a enregistré une moyenne d'environ 481 000 véhicules au cours du premier trimestre de 2022, par rapport à un niveau pré-pandémique d'environ 700 000 véhicules.

"Il ne fait aucun doute qu'à mesure que la demande augmentera pendant la saison estivale, vous verrez [l'utilisation] se tendre davantage", a déclaré Stephen Scherr, PDG de Hertz, ajoutant que l'offre de véhicules disponibles est limitée et doit être gérée très soigneusement.

Les problèmes de personnel ont également entaché les opérations de ces dernières semaines chez des transporteurs tels qu'Alaska Airlines et JetBlue, les obligeant à réduire les horaires d'été pour éviter de nouvelles perturbations.

L'application de réservation de voyages Hopper a déclaré que les compagnies aériennes nationales sont actuellement programmées pour fonctionner entre 75 % et 95 % de leur capacité estivale 2019 de mai à août.

L'Administration de la sécurité des transports (TSA) continue d'organiser des événements d'embauche dans le but d'augmenter le personnel avant les voyages d'été prévus et le retour au nombre de passagers pré-pandémique, selon un communiqué de l'agence.

En mars, la TSA a déclaré que le retour aux niveaux de trafic passagers de (l'année fiscale) 2019 se ferait en (l'année fiscale) 2022, soit un an plus tôt que prévu, et que l'augmentation du personnel permettra de s'assurer que le "public voyageur ne subit pas de temps d'attente excessif."