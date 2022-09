Les voyagistes ont traversé la crise, mais la situation est fragile

Zurich (awp) - De tous les secteurs d'activités, le tourisme fait partie de ceux ayant payé le plus lourd tribut à la pandémie et les agences de voyages ne font pas exception. La demande s'est certes ravivée depuis le début de l'année, mais le chemin pour revenir au niveau d'avant-crise sera long et incertain, indique jeudi la Fédération suisse du voyage (FSV).

"Les perspectives sont bonnes, mais quand on est dans le creux de la vague, peut-il en être autrement", interroge Christian Laesser, professeur à l'Université de Saint-Gall. La solide demande actuellement devrait permettre d'atteindre un volume d'affaires d'environ 76% de celui de 2019 lors de l'exercice en cours et de 88% en 2023, selon ses estimations.

"En ce qui concerne les vacances balnéaires et les séjours tout compris, mon sentiment est que nous sommes revenus au niveau d'avant crise, il a même à certains égards été dépassé", indique Walter Kunz, directeur général de la FSV. Par contre, en ce qui concerne les destinations lointaines, la demande reprend pour les voyages vers l'ouest, mais elle est encore loin de ses niveaux d'avant la pandémie pour ceux vers l'est.

La reprise des activités ne se fait pas non plus sans heurts après deux années de restrictions sanitaires: manque de capacités du trafic aérien, pénurie de personnel, forte inflation, pour n'en citer que quelques-uns. "La pandémie a mis un coup d'arrêt et maintenant il faut relancer la machine. Trouver un nouvel équilibre prendra du temps", estime M. Laesser.

Les agences attendent d'être sûres de pouvoir se financer pour recruter, alors elles fonctionnent pour le moment en sous-capacités, estime-t-il. La branche, tout comme d'autres prestataires de services touristiques, est en plus confrontée à une pénurie de personnel.

L'inflation jette encore une ombre au tableau, alors que les marges des agences risquent d'être pénalisées par la forte augmentation des coûts. La Suisse est toutefois en meilleur posture que ses voisins, alors que le franc fort donne un certain avantage aux agences locales.

2021 dans les chiffres noirs

En 2021, les agences de voyage ont vu leurs recettes diminuer de 1,9% sur un an pour une moyenne de 1,04 million de francs suisses. La branche a ainsi perdu près de 70% de son chiffre d'affaires par rapport à l'avant-crise, d'après les données relevées dans le sondage annuel de la faîtière.

La situation s'est révélée plus difficile pour les petites structures, qui ont essuyé de nets replis de leurs recettes, alors que les plus grandes ont bénéficié d'un effet de rattrapage après le choc pandémique de 2020. Pour cette raison, le chiffre d'affaires par collaborateur a enflé de 18,8% à 0,36 million de francs suisses.

Sur le volet de la rentabilité, le secteur a profité en 2021 des soutiens publics, de sorte à faire passer le rendement net à 0%, alors que l'année précédente s'était terminée dans les chiffres rouges à -3%. "Sans les mesures de soutien, ce 0% n'aurait pu être atteint", relève Walter Kunz, content que la deuxième année de pandémie se soit révélé "neutre" sur le plan financier.

Au niveau de l'emploi, la pandémie aura coûté cher, entraînant la suppression de plus de 1000 équivalents plein-temps par rapport à l'avant-pandémie, à la fois via des licenciements et des démissions.

ol/al