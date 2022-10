Lettre de démission du ministre britannique des finances Kwasi Kwarteng

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de sa lettre, qu'il a publié sur Twitter :

"Vous m'avez demandé de me retirer en tant que votre Chancelier. J'ai accepté.

"Lorsque vous m'avez demandé de servir en tant que votre Chancelier, je l'ai fait en sachant parfaitement que la situation à laquelle nous étions confrontés était incroyablement difficile, avec la hausse des taux d'intérêt mondiaux et des prix de l'énergie. Cependant, votre vision d'optimisme, de croissance et de changement était juste.

"Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines, le statu quo n'était tout simplement pas une option. Pendant trop longtemps, ce pays a été poursuivi par des taux de croissance faibles et une fiscalité élevée - cela doit encore changer si ce pays veut réussir.

"L'environnement économique a rapidement changé depuis que nous avons présenté le Plan de croissance le 23 septembre. En collaboration avec la Banque d'Angleterre et d'excellents fonctionnaires du Trésor, nous avons réagi à ces événements, et je félicite mes fonctionnaires pour leur dévouement.

"Il est important maintenant, alors que nous allons de l'avant, de souligner l'engagement de votre gouvernement envers la discipline fiscale. Le plan fiscal à moyen terme est crucial à cette fin, et je me réjouis de vous soutenir, vous et mon successeur, pour y parvenir depuis les arrière-ban.

"Nous sommes collègues et amis depuis de nombreuses années. En temps utile, j'ai pu constater votre dévouement et votre détermination. Je crois que votre vision est la bonne. Ce fut un honneur de servir en tant que votre premier Chancelier.

"Votre succès est le succès de ce pays et je vous souhaite bonne chance".