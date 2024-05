L'alerte aux raids aériens qui s'était prolongée dans la majeure partie de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a été levée tôt vendredi après que des responsables eurent signalé des frappes de drones russes et une alerte aux missiles dans la ville de Kharkiv.

Le gouverneur régional, Oleh Syniehubov, a déclaré qu'au moins cinq drones avaient frappé Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

Le maire, Ihor Terekhov, a déclaré que le quartier Osnovyanskyi de la ville avait été touché, ce qui a déclenché un incendie.

Aucune information n'a été communiquée dans l'immédiat sur les victimes ou les dégâts.

Le radiodiffuseur public Suspilne a déclaré qu'une alerte au raid aérien était en vigueur depuis plus de 16 heures et demie dans la ville, soit la durée la plus longue enregistrée depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Kharkiv a été une cible fréquente des attaques russes ces dernières semaines.

Les troupes russes ont lancé une incursion dans les parties nord de la région de Kharkiv la semaine dernière et les combats font rage autour d'un chapelet de villages près de la frontière russe. M. Suspilne a déclaré qu'une alerte au raid aérien restait en vigueur dans les zones touchées par cette attaque.