Levi Strauss réduit ses prévisions de bénéfices pour 2022 en raison de pressions inflationnistes et d'un dollar fort

Levi Strauss & Co a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, alors que l'inflation élevée depuis des décennies frappe les dépenses de consommation et que le renforcement du dollar américain ajoute aux inquiétudes parallèlement à la hausse des coûts.

Les consommateurs donnent de plus en plus la priorité à leurs dépenses sur les produits essentiels et délaissent les produits et les vêtements plus chers en raison de l'inflation élevée, ce qui affecte Levi's et d'autres fabricants de vêtements tels que Abercrombie & Fitch Co et Gap Inc.

Le fabricant de jeans, qui lutte contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement depuis le début de la pandémie et qui est maintenant encore plus tendu en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a augmenté les prix de ses denims, Levi's cherchant à lutter contre la hausse des coûts.

Levi's a déclaré que les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, principalement aux États-Unis, ont entraîné des ventes manquées estimées à environ 30 à 40 millions de dollars au cours du trimestre déclaré.

Le propriétaire des marques Dockers et Denizen, comme de nombreuses autres entreprises américaines telles que Nike Inc et Coca-Cola < Co KO.N>, a signalé des vents contraires liés aux devises mondiales.

Le renforcement rapide du dollar et la hausse des coûts des produits ont également amené Levi's à afficher une marge brute ajustée de 56,9 %, en baisse de 60 points de base, par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un bénéfice ajusté de 1,44 à 1,49 dollar par action pour l'ensemble de l'exercice 2022, contre une prévision antérieure de 1,50 à 1,56 dollar.

Levi's s'attend également à ce que le chiffre d'affaires net déclaré pour l'ensemble de l'année augmente entre 6,7 % et 7,0 %, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires net de 11,5 % à 12 % à taux de change constant. Plus tôt, le fabricant de jeans avait prévu une croissance du chiffre d'affaires net de 11 à 13 %.

Le chiffre d'affaires net de la société basée à San Francisco a augmenté de 1 % pour atteindre 1,52 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 28 août, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,60 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; Montage de Krishna Chandra Eluri)