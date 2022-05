Levi Strauss remboursera les déplacements de ses employés pour l'avortement

L'entreprise de vêtements la plus connue pour ses jeans est la dernière entreprise américaine à proposer cet avantage, alors que divers États répriment l'accès aux avortements.

Et maintenant, la Cour suprême des États-Unis semble prête à voter pour annuler la décision Roe v. Wade qui a légalisé l'avortement dans tout le pays, selon une fuite du projet initial d'opinion majoritaire publié par Politico lundi.

"Compte tenu de ce qui est en jeu, les chefs d'entreprise doivent faire entendre leur voix et agir pour protéger la santé et le bien-être de nos employés. Cela signifie protéger les droits reproductifs", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

D'autres entreprises se sont engagées à proposer un soutien similaire à leurs employés américains qui doivent se rendre dans des États comme le Texas et l'Oklahoma qui ont restreint l'accès aux services d'avortement.

Amazon.com Inc, le deuxième plus grand employeur privé américain, a déclaré lundi à ses employés qu'il paierait jusqu'à 4 000 $ de frais de voyage par an pour des traitements médicaux ne mettant pas la vie en danger, dont les avortements volontaires.

La plateforme d'évaluation par la foule Yelp, Inc a déclaré qu'elle commencera en mai à couvrir les frais de ses employés et de leurs personnes à charge qui doivent se rendre dans un autre État pour des services d'avortement.

Citigroup Inc est devenue en mars la première grande banque américaine à prendre un engagement similaire.

(Cet article a été modifié pour supprimer la référence à "à partir du mois prochain" au paragraphe 7).