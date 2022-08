Lewandowski mène Barcelone à la victoire

Après son match nul inaugural lors de la première journée contre le Rayo Vallecano (0-0), le FC Barcelone a facilement disposé de la Real Sociedad ce dimanche à l'extérieur (4-1) pour leur deuxième match de Liga cette saison. Recrue phare de ce mercato estival, Robert Lewandowski a tiré son équipe vers le haut en inscrivant deux des quatre buts de sa formation. Il a d'abord ouvert le score dès la première minute avant de marquer le troisième but peu après l'heure de jeu. Avant cela, la Real Sociedad avait refait son retard dès la sixième minute grâce à une réalisation d'Alexander Isak et Ousmane Dembele avait redonné l'avantage au Barça. Le score s'est même alourdi dans les dernières minutes avec un but d'Ansu Fati, auteur également de deux passes décisives.

par Romain Strozza (iDalgo)