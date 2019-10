Lexibook : reg; dévoile un nouveau robot pour jouer et apprendre autour de la biodiversité ! (NEW)

Powerman® Jr. inclut deux modes pour jouer et apprendre autour des animaux : un quiz sur les sons d'animaux, et un jeu excitant où le robot va lire dans les pensées de l'enfant afin de deviner un animal. Au début du jeu, l'enfant pense à un animal, et le robot lui pose ensuite une série de questions pour le trouver. Si Powerman® Jr. connait des centaines d'animaux; les enfants sont encouragés à en découvrir plus grâce au guide de l'explorateur fourni.

Powerman Jr. combine aussi le fun de la programmation et de la danse. L'enfant peut créer des séquences jusqu'à 40 mouvements et ajouter une musique pour les transformer en véritables chorégraphies. Jamais à court de savoir, il peut répéter ce qui lui est dit et mémoriser de nouvelles phrases pour les réutiliser plus tard. Enfin, sa tête est sensible au toucher pour encore plus de surprises.

Ce nouveau robot inclut une télécommande et une personnalité unique qui en fera le nouvel ami de toute la famille.

Visionnez la vidéo de Powerman® Jr. sur YouTube : https://youtu.be/nJPizSazvE0

Powerman® Jr. est disponible au PVC TTC de 29,99€ dans la grande distribution, les magasins spécialisés ainsi que les sites de e-commerce.

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l'électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l'international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359).

Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

Contact- Delphine LE LAN - 01 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com