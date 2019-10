Lexibook : reg; présente ses nouvelles tablettes LexiTab® avec accessoires La Reine des Neiges 2 et Spider-Man ! (NEW)

La LexiTab® Master inclut aussi une interface enfant 100% nouvelle, encore plus intuitive et protectrice grâce à ses contrôles parentaux (gestion du temps d'utilisation, des applications) et son filtre de nuit. Pour plus de sécurité, chaque LexiTab® est livrée avec le navigateur

La LexiTab® Master se décline en deux bundles inédits incluant des accessoires La Reine des Neiges 2 et Spider-Man. Chaque version comprend une pochette de protection mais aussi un casque stéréo, pliable et avec un volume sonore limité pour protéger les oreilles. Pour profiter de sa tablette avec style, à la maison ou en voyage, ces accessoires sont aux couleurs d'Anna, Elsa et Olaf ou de l'homme araignée. Une offre tout-en-un attractive destinée à réjouir tous les fans de ces films incontournables de l'actualité Disney et Marvel.

Conçue pour les enfants de 6-14 ans, la LexiTab® Master offre plus qu'une simple tablette. Comme un modèle pour les grands, elle est dotée d'un écran 7'' et d'un système Android™. Elle assure aussi un usage sécurisé et responsable grâce à son interface enfant et ses contrôles parentaux.

Qwant Junior qui respecte la vie privée de ses utilisateurs et filtre les sites internet non- appropriés.

Coté contenus, toutes les LexiTab® intègrent une suite complète d'applications funs et éducatives, pour prolonger les cours dans toutes les matières (orthographe, mathématiques…), améliorer sa culture générale et prendre goût à la lecture. Avec l'application « My English », les enfants peuvent s'initier à l'anglais à travers 20 leçons sur la vie quotidienne, des exercices adaptés à leur niveau et un suivi de leur progression. Parmi les nouveautés, 1 mois d'abonnement est offert à l'application de livres interactifs

Whisperies ». Enfin, il est possible de télécharger les derniers jeux et applications du moment via le Google Play Store.

Retrouvez les LexiTab® Master en grande-distribution, magasins spécialisés et en ligne.

Spécifications LexiTab® Master :Android™ 8.1 (Go Edition) - Écran tactile 7'' HD (17,78 cm) - Processeur quad core - 1 Go de mémoire RAM - Caméra frontale 0,3 MP - Wi-Fi & Bluetooth® 4.0 - 8 Go de stockage + 32 Go via carte micro SD (non incluse) - Port micro USB, port carte micro SD, 1 prise audio - Jusqu'à 4h d'utilisation continue grâce à la batterie 2 400 mAh

Inclus dans la boîte : mode d'emploi couleur, câble micro USB, adaptateur secteur et pochette de protection.

Références :MFC149FRY (bundle La Reine des Neiges 2) et MFC149FRZ (bundle Spider-Man).

Prix de vente conseillé : 124,99€

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l'électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante permet de tirer la croissance du groupe

l'international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359).

Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

©Lexibook® ©Disney ©MarvelContact- Delphine LE LAN - 01 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com