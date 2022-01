Liban-Début des discussions avec le FMI la semaine prochaine

22 janvier (Reuters) - Les dirigeants libanais vont ouvrir lundi de nouvelles négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), a déclaré à Reuters une source officielle du gouvernement.

Un porte-parole du FMI a confirmé samedi que des pourparlers en mode virtuel étaient prévus la semaine prochaine avec les autorités libanaises.

Le gouvernement libanais souhaite parvenir à un accord avec l'institution financière d'ici février alors que le pays fait face à une crise économique et financière sans précédent.

Le FMI a indiqué le mois dernier étudier les pertes du secteur financier évaluées à 69 milliards de dollars (60,8 milliards d'euros) par les responsables libanais.

Des désaccords sur l'ampleur de ces pertes et l'incapacité du gouvernement libanais à se réunir ont retardé les discussions avec le FMI sur un plan de redressement jugé vital pour débloquer l'aide internationale dont le pays a besoin afin d'éviter la faillite et sortir une grande partie de sa population de la pauvreté. (Reportage Tom Perry et Laila Bassam; version française Claude Chendjou)