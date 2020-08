BEYROUTH, 4 août (Reuters) - Toutes les forces politiques du Liban doivent s'unir afin de surmonter une "douloureuse catastrophe", a déclaré mardi le Hezbollah libanais après qu'une puissante explosion a ravagé Beyrouth.

Selon le dernier bilan connu, la déflagration a tué plus de 50 personnes et fait plus de 2.750 blessés. (Ghaida Ghantous; version française Camille Raynaud)