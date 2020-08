Liban-Les donateurs s'engagent à fournir des "ressources majeures"-déclaration

PARIS, 9 août (Reuters) - Les participants à la visioconférence sur le Liban se sont engagés à réunir des "ressources majeures" afin de répondre aux besoins immédiats de beyrouth et du peuple libanais, montre une déclaration commune diffusée dimanche.

"Cette assistance devra être coordonnée sous la conduite de l'Onu et livrée directement à la population libanaise avec la plus grande efficacité et en transparence", dit cette déclaration.

"Les participants sont prêts à soutenir la reconstruction économique et financière du liban, qui passe par la mise en oeuvre des réformes attendues par la population libanaise." (Michel Rose; version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)