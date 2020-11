Liban-Macron insiste auprès d'Aoun sur l'urgence de la situation

PARIS, 6 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu vendredi par téléphone avec le président libanais Michel Aoun, qu'il a de nouveau invité à tout faire pour qu'un gouvernement soit formé rapidement, rapporte l'Elysée.

Le chef de l'Etat "a, une nouvelle fois, insisté auprès de son homologue sur le besoin urgent pour le Liban de s’engager dans la voie des réformes", écrit la présidence dans un communiqué.

"Pour ce faire, Emmanuel Macron encourage la formation rapide d’un gouvernement capable de les mettre en oeuvre et d’apporter des réponses aux crises que rencontre le pays. C'est la condition pour que la communauté internationale puisse pleinement se mobiliser pour accompagner le relèvement du Liban", ajoute-t-elle.

Michel Aoun a chargé fin octobre l'ancien premier ministre Saad Hariri de former le prochain gouvernement, après l'échec de Mustapha Adib, qui n'est pas parvenu à surmonter les rivalités entre partis concernant le partage des portefeuilles ministériels.

Le président français, qui s'est beaucoup investi dans ce dossier, avait déclaré le 1er septembre, lors d'une visite à Beyrouth, que les dirigeants libanais s'étaient engagés à former dans les deux semaines un gouvernement "de mission" à même d'entamer les réformes nécessaires pour sortir le pays de sa crise la plus grave depuis la guerre civile (1975-1990) et pour débloquer plusieurs milliards de dollars d'aide internationale.

(Jean-Philippe Lefief)