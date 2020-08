Liban-Trump dit qu'il participera dimanche à une conférence de soutien

WASHINGTON, 8 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il prendrait part à une conférence téléphonique dimanche avec ses homologues libanais, français et d'autres dirigeants, sur une aide au Liban après l'explosion dévastatrice survenue mardi à Beyrouth.

S'exprimant via Twitter, le locataire de la Maison blanche a aussi indiqué s'être entretenu avec le président libanais Michel Aoun et lui avoir annoncé que trois avions transportant des fournitures médicales, des produits alimentaires et de l'eau étaient en route, de même que du personnel médical.

Plus tôt dans la journée, la présidence américaine avait fait savoir que Donald Trump avait discuté avec Emmanuel Macron d'un projet de coopération sur une aide d'urgence au Liban. (Eric Beech; version française Jean Terzian)