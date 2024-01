BEYROUTH, 2 janvier (Reuters) - Un haut responsable du groupe palestinien du Hamas, Saleh al-Arouri, a été tué mardi soir dans une attaque au drone israélienne dans la ville de Daniyeh, en périphérie de la capitale libanaise Beyrouth, a-t-on appris de trois sources sécuritaires.

Saleh al-Arouri, numéro deux du bureau politique du Hamas, était considéré comme grandement impliqué dans les affaires militaires du groupe palestinien.

Contactée par Reuters, l'armée israélienne n'a pas commenté l'information, indiquant ne pas répondre aux questions concernant des informations de la presse étrangère.

D'après l'agence de presse officielle libanaise, cette attaque contre un bureau du Hamas au sud de Beyrouth a fait quatre morts.

Il semble qu'un drone a frappé le deuxième étage d'un immeuble situé dans un quartier densément peuplé de Daniyeh, à proximité d'une autoroute, a constaté un journaliste de Reuters. Les sources sécuritaires ont indiqué qu'un magasin de bonbons était adjacent.

La zone est considérée comme un bastion du Hezbollah, aligné sur l'Iran, comme le Hamas, que le mouvement armé libanais soutient depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en lançant quasi-quotidiennement des roquettes contre le nord d'Israël - des affrontements frontaliers sans précédent depuis la guerre de 2006.

D'après le Hezbollah et des sources sécuritaires, les bombardements israéliens dans le sud du Liban en marge de l'offensive à Gaza ont tué plus d'une centaine de combattants du Hezbollah et une vingtaine de civils, parmi lesquels des enfants, ainsi que des journalistes. (Reportage Maya Gebeily et Laila Bassam; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)