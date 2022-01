Liban-Une juge interdit au patron de la banque centrale de voyager

par Timour Azhari et Laila Bassam

BEYROUTH, 11 janvier (Reuters) - Une juge libanaise a annoncé mardi avoir imposé une interdiction de voyager au gouverneur de la banque centrale, Riad Salamé, qui est visé par des enquêtes pour des accusations de fraude et d'autres malversations que les autorités mènent depuis que le pays a plongé en 2019 dans une profonde crise économique.

Riad Salamé, qui a dit ne pas avoir été informé de cette interdiction de déplacement et nie toute malversation, est au coeur d'enquêtes menées au Liban et dans au moins quatre pays européens, dont la Suisse, pour blanchiment d'argent présumé.

En poste depuis près de trois décennies, Riad Salamé a conservé la tête de la banque centrale libanaise dans un contexte économique chaotique au Liban, alors même que le pays croule sous la dette, que la devise nationale s'est effondrée et que des pans de la population ont basculé dans la pauvreté.

Ghada Aoun a déclaré à Reuters avoir décidé d'imposer une interdiction de voyage à Riad Salamé dans le cadre de l'enquête qu'elle mène sur les agissements de celui-ci. La juge a ajouté qu'elle allait désormais demander à auditionner le gouverneur.

Interrogé sur les accusations des autorités libanaises, Riad Salamé a dénoncé une "campagne destinée à tromper l'opinion publique".

"Toutes les actions de la banque centrale sont menées dans le cadre des lois de finances et de crédit, et ne sont donc pas des décisions prises par une seule personne", a-t-il dit à Reuters. (Reportage Timour Azhari et Laila Bassam; version française Jean Terzian)