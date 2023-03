L'otage américain Jeff Woodke a été décroché après plus de six ans de captivité en Afrique, a annoncé lundi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

"Je suis heureux et soulagé d'apprendre la libération de l'otage américain Jeff Woodke après plus de six ans de captivité", a déclaré M. Sullivan sur Twitter.

"Les États-Unis remercient le Niger de l'avoir aidé à le ramener chez lui, auprès de tous ceux à qui il manque et qui l'aiment. Je remercie tous ceux qui, au sein de notre gouvernement, ont travaillé sans relâche pour décrocher sa liberté.

Le New York Times avait rapporté plus tôt, citant l'épouse de M. Woodke, que ce dernier avait été libéré et qu'il se trouvait à Niamey, la capitale du Niger.