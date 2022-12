Libération d'un travailleur humanitaire allemand enlevé en avril 2018 au Niger

DAKAR, 10 décembre (Reuters) - Le travailleur humanitaire allemand Jörg Lange, enlevé en avril 2018 dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali, a été libéré, a annoncé samedi son ONG, Help, dans un communiqué.

Jörg Lange, aujourd'hui âgé de 63 ans, avait été kidnappé par des hommes armés circulant à moto près de la ville d'Inates, une zone où les groupes djihadistes sont particulièrement actifs.

L'ONG ne précise pas quand Jörge Lange a été libéré ni où il se trouve désormais.

"Nous sommes très soulagés et reconnaissants que notre collègue Jörg Lange puisse retourner auprès de sa famille après plus de quatre ans et demi", déclare la directrice générale de Help, Bianca Kaltschmitt, dans le communiqué.

Elle remercie notamment le ministère allemand des Affaires étrangères, ainsi que "les autorités et amis au Mali, au Niger et dans les pays frontaliers". (Reportage Alessandra Prentice, version française Sophie Louet)