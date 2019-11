Libye-Des émissaires US pressent Haftar de stopper l'offensive sur Tripoli

WASHINGTON, 26 novembre (Reuters) - Des représentants des Etats-Unis ont rencontré dimanche le général Khalifa Haftar, dont l'Armée nationale libyenne (ANL) a lancé en avril dernier une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli, pour discuter d'une suspension des hostilités en Libye, a déclaré lundi le département d'Etat américain.

Une délégation américaine composée notamment de Victoria Coates, conseillère adjointe à la Sécurité nationale de la Maison blanche, a rencontré l'homme fort de l'Est libyen pour discuter de "moyens de parvenir à une suspension des hostilités et à une résolution politique au conflit libyen", a dit la diplomatie américaine, sans préciser le lieu de l'entrevue.

Dans un communiqué, elle ajoute que les représentants ont "souligné le soutien entier des Etats-Unis à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye, et ont exprimé de graves inquiétudes sur l'exploitation du conflit par la Russie aux dépens du peuple libyen".

Haftar est soutenu par l'Egypte, les Emirats arabes unis et plus récemment par des mercenaires russes, ont dit des diplomates et des représentants à Tripoli. L'ANL nie disposer de soutiens étrangers.

Les forces d'Haftar, qui contrôlent l'est libyen, ont lancé en avril dernier une offensive pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli au détriment du gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al Sarraj, reconnu par la communauté internationale. (Eric Beech; Jean Terzian pour la version française)