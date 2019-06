Libye-Deux attaques à la voiture piégée contre des camps d'Haftar

BENGHAZI, 2 juin (Reuters) - Deux attaques à la voiture piégée ont été menées à Derna, dans l'est de la Libye, contre des camps de l'Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et qui contrôle la région, ont déclaré dimanche matin à Reuters des habitants et une source médicale.

Au moins 18 personnes ont été blessées dans les explosions, ont-elles précisé.

Cette double attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée.

Le mois dernier, le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué une opération menée contre un camp de l'ANL lors de laquelle neuf soldats du maréchal Haftar ont été tués, à Sebha, dans le sud du pays. (Ayman Warfali; Jean Terzian pour le service français)