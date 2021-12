Libye-La présidentielle prévue vendredi reportée sur fond de divisions

BENGHAZI, Libye, 22 décembre (Reuters) - L'élection présidentielle prévue vendredi en Libye n'aura pas lieu, a décidé mercredi le parlement sans fixer de nouvelle date pour le scrutin, fragilisant un processus électoral soutenu par la communauté internationale et la survie du gouvernement provisoire.

Attendue, cette décision intervient dans un contexte de tensions entre candidats et factions incapables de s'entendre sur les règles encadrant ce processus engagé l'an dernier sous l'égide de l'Onu.

Cette annulation fait en outre courir le risque d'une reprise des hostilités entre le gouvernement de Tripoli et les partisans du maréchal Khalifa Haftar, basé à Benghazi.

Depuis des semaines, chaque camp accusait l'autre de vouloir détourner le processus électoral à son profit, figeant la situation, même si aucun ne voulait prendre la responsabilité de demander ouvertement un report du scrutin.

Les Nations unies espéraient que les élections programmées le 24 décembre permettraient à la Libye de tourner la page d'une décennie de chaos et de division territoriale entre l'ouest et l'est du pays depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

Mais le processus a été plombé dès le départ par de profonds désaccords jamais résolus sur la légitimité et les règles du scrutin comme sur l'éligibilité des principaux candidats. (Ayman al-Sahely; version française Nicolas Delame)