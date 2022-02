Libye-Le PM promet une loi électorale pour sortir de la crise politique

LE CAIRE, 11 février (Reuters) - Le Premier ministre libyen Abdoulhamid Dbeibeh a promis vendredi la rédaction d'une nouvelle loi électorale afin de sortir de la crise politique, qui s'est amplifiée avec la désignation d'un autre chef de gouvernement par le Parlement basé dans l'est.

Au lendemain d'une tentative d'assassinat présumée contre lui, Abdoulhamid Dbeibeh a promis à la télévision qu'un projet de loi serait présenté à la Chambre des représentants puis transmis au conseil présidentiel pour promulgation.

Des élections présidentielle et législatives étaient prévues en décembre dernier, mais des divergences entre factions rivales sur les règles électorale ont abouti à l'échec du processus chapeauté par l'Onu, quelques jours à peine avant la tenue du scrutin.

Près de trois millions de personnes s'étaient inscrites sur les listes électorales. Nombre d'entre elles ne décolèrent pas face aux querelles politiques et aux reports.

La crise politique s'est amplifiée avec la désignation jeudi par le Parlement basé dans l'est du pays d'un nouveau Premier ministre, une initiative rejetée par Abdoulhamid Dbeibeh, à la tête du gouvernement d'union nationale.

Abdoulhamid Dbeibeh a déclaré que deux mercenaires ont été engagés pour l'assassiner, sans en dire davantage sur le commanditaire de l'attaque qui serait survenue jeudi matin.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les détails de l'attaque, ni questionner des témoins.

Dans l'entretien télévisé, Abdoulhamid Dbeibeh a dénoncé la nomination d'un nouveau gouvernement par le Parlement de l'est comme "une nouvelle tentative d'entrer dans Tripoli par la force", en référence à l'offensive lancée en 2019 par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays. (Reportage Moataz Mohamed et Yomna Ehab; version française Jean Terzian)