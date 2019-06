Libye-Les forces d'Haftar instaurent un embargo sur les avions turcs

BENGHAZI, 29 juin (Reuters) - L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est de la Libye et a lancé en avril une offensive sur la capitale Tripoli, a annoncé vendredi qu'elle interdisait tous les vols commerciaux à destination et en provenance de Turquie, et que tout appareil turc arrivant à Tripoli serait considéré hostile.

La Turquie soutient le gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale. Les forces fidèles au Premier ministre Fayez al Serraj ont repoussé l'assaut de l'ANL et sont parvenues mercredi à prendre le contrôle de la ville de Gharyan qui servait de base arrière à l'ANL.

Tout avion arrivant de Turquie qui essaierait d'atterrir à Tripoli sera considéré comme un appareil hostile, a déclaré le porte-parole de l'ANL, précisant que le même traitement sera appliqué aux navires turcs tentant d'accéder aux ports libyens.

L'ANL, principalement soutenue par l'Egypte et les Emirats arabes unis, lancera une offensive contre toute présence militaire turque, a ajouté Ahmed Mismari, sans donner plus de détails. (Ayman al-Warfalli; Jean Terzian pour le service français)